Rodeln, Skifahren, Langlaufen: Hier kann jeder um Neuburg Wintersport treiben

Plus Der viele Schnee hat Neuburg und die Region in ein Winterwunderland verwandelt. Das lockt Wintersportfans nach draußen. Wo Schlittenfahren und Langlauf möglich sind.

"Walking in a Winterwonderland" hat einst Dean Martin gesungen, und ja, das Lied passt momentan auch wunderbar auf Neuburg und die Region. Über die Landschaft hat sich eine weiße Schneedecke gelegt und in ein zauberhaftes Winterwunderland verwandelt. Das ist nicht nur schön anzuschauen, sondern lockt auch alle Wintersportfans nach draußen. Hier kommt ein Überblick, wo man in der Region Schlitten- und Skifahren oder auch Langlauf betreiben kann.

Heiß begehrt war am Wochenende - und ist es noch immer - der beliebte Schlittenberg in Laisacker. Rund 200 Kinder haben den Berg mit ihren Eltern in eine Rekordpiste verwandelt. Mit einer Panoramasicht auf die Neuburger Altstadt kann man rasant bis zur Verbindungsstraße rodeln. Man muss nur aufpassen, dass man nicht im Gießgraben oder auf der Straße landet. Landwirtsfamilie Rupert Mayer gibt den Wintersportlern auf ihrer Wiese freie Fahrt. Ansonsten dienen auch alle Hügel vom Donaudamm bis zum Baringer Wald als Abfahrtspisten.

