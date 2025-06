Nach dem Sturm: Wittelsbacher Golfplatz in Neuburg ist wieder geöffnet

Sechs Tage nach dem verheerenden Sturm über Neuburg-Rödenhof und Grünau kann der Wittelsbacher Golfclub wieder öffnen. Am Samstag fand als erste Veranstaltung das Benefiz-Golfturnier der VR-Bank Neuburg-Rain zugunsten der Kartei der Not statt. Der Platz ist auch für den allgemeinen Spielbetrieb wieder freigegeben.

Am Ende ging es dann doch schneller als Anfang der Woche noch befürchtet. Ein Sturm, der sehr lokal begrenzt in der Region einige Bäume geknickt hatte, hatte vor allem auf dem baumreichen Areal der Wittelsbacher gewütet. 20 Bäume mussten zusätzlich zu dem, was die Orkanböen umgelegt hatten, noch entfernt werden. Korbinan Kofler, Geschäftsführer des Golfclubs, hatte von einem „Generationenschaden“ gesprochen.

Eine Spezialfirma hatte rund um die Uhr gearbeitet. Zudem haben sehr viele Mitglieder geholfen, die Grünflächen zu säubern. In der kommenden Wochen werde nur noch letzte Arbeiten stattfinden. (fene)

Icon Galerie 14 Bilder Am Montagmorgen fegte ein Gewitter mit Sturmböen und Starkregen über die Region Neuburg. Bei Schloss Grünau und am Wittelsbacher Golfplatz stürzten Bäume um.