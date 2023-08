Serie von Schockanrufen im Raum Neuburg: Die Polizei warnt

In Neuburg und Rohrenfels versuchen es Betrüger mit mehreren sogenannten Schockanrufen. Diese Tipps gibt die Polizei.

Am Donnerstag ist es in Neuburg und Rohrenfels zu mehreren sogenannten Schockanrufen gekommen. Zum Glück blieb es in allen Fällen beim Versuch. Die unbekannten Täter täuschten nach Angaben der Polizei eine Notlage vor, dass ein naher Angehöriger in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt sei. Die Opfer sollten dabei unter Druck gesetzt und letztlich zu einer Geldzahlung gebracht werden. Die Angerufenen erkannten jedoch den Betrugsversuch und beendeten sofort das Gespräch. Insgesamt wurden fünf Fälle aus Neuburg und ein Fall aus Rohrenfels bei der Neuburger Polizei bekannt.

Polizei warnt vor Schockanrufen im Raum Neuburg

Die Polizeiinspektion Neuburg gibt im Zusammenhang mit diesem Betrugsphänomen folgende Präventionstipps:

Gesundes Misstrauen ist keine Unhöflichkeit!

Der Anrufer macht Druck? Das ist Teil der Masche. Legen Sie einfach auf.

Die echte Polizei oder Staatsanwaltschaft fordert niemals Vermögen von Ihnen, um Ermittlungen durchzuführen!

oder fordert niemals Vermögen von Ihnen, um Ermittlungen durchzuführen! Verwandte fordern sofortige finanzielle Hilfe? Seien Sie misstrauisch und kontaktieren Sie diese!

Übergeben Sie nie Geld oder Schmuck an Unbekannte!

an Unbekannte! Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert: Besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahe stehenden Personen. (AZ)

Lesen Sie dazu auch