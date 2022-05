Roland Habermeier ist jetzt Stadtrat in Neuburg

Plus Langjähriger Ortssprecher und Ortsbeauftragter von Zell rückt für Julia Abspacher in die CSU-Fraktion des Stadtparlaments. Welche Aufgaben dort auf den 40-jährigen, zweifachen Familienvater warten.

Aller guten Dinge sind drei: Nach Gabriele Kaps (aufgrund der Wiederwahl von Bernhard Gmehling zum Oberbürgermeister) und Manfred Enzersberger (nach dem Tod von Josef Götzenberger) ist Roland Habermeier in der laufenden Legislaturperiode nun bereits der dritte Nachfolger als Stadtrat in Reihen der CSU-Fraktion. Der 40-Jährige füllt die Lücke aus, die Julia Abspacher durch ihr beruflich begründetes Ausscheiden hinterlassen hat (wir berichteten).