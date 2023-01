Romantik statt Avantgarde: Dave Douglas gastiert im Neuburger Jazzkeller

Plus Wie das Dave Douglas Quintett schöpferische Kraft ins Birdland brachte.

Schwer schleppt sich die Zeit … Wer vom Dave Douglas Quintett explosive Avantgarde à la Kinitting Factory erwartet hätte an diesem denkwürdigen Freitagabend im Neuburger Birdland, wurde überrascht mit elegischer Melodiosität, romantischen Verwehungen und langsam voranschreitender Gedankenschwere.