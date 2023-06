Neuburg

Rosemarie und Hermann Kotzur aus Neuburg feiern Eiserne Hochzeit

Eiserne Hochzeit Kotzur Neuburgs Oberbürgermeister Bernhard Gmehling stößt mit Hermann und Rosemarie Kotzur auf die Eiserne Hochzeit an.

Plus Rosemarie und Hermann Kotzur sind seit 65 Jahren verheiratet. Nach vielen Umzügen fühlen sie sich in Neuburg wohl - und wenn Enkel und Urenkel kommen ist "high life" angesagt.

„Wenn wir gesund bleiben, machen wir weiter.“ Hermann und Rosemarie Kotzur sprechen über ihre Ehe, und die läuft bereits seit 65 Jahren. Zur Eisernen Hochzeit schaute auch Neuburgs Oberbürgermeister Bernhard Gmehling vorbei.

Ihre Eigentumswohnung am Schwalbanger haben die beiden 87-Jährigen gemütlich eingerichtet. Direkt gegenüber steht das AWO-Altenheim. „Wenn ich nicht mehr kann, dann sollen sie mich über den Zaun heben“, sagt Hermann Kotzur. In dem Neubau auf dem früheren Goldix-Gelände, so OB Gmehling, seien sie sozusagen Pioniere der ersten Neuburger Nahwärme gewesen. Die Heizung funktioniere einwandfrei, berichtet das Ehepaar, „da können wir uns die ganzen aktuellen Debatten sparen“.

