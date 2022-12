Neuburg

vor 51 Min.

Rosen-Apotheke schließt: „Das war mein Ding, mein Leben“

30 der insgesamt 32 Jahre in der Rosen-Apotheke in Neuburg stand Anna Tanzer als pharmazeutisch-kaufmännische Angestellte treu an der Seite von Apotheker Wolfgang Frankenberger.

Plus Nach 32 Jahren schließt die Rosen-Apotheke in der Neuburger Innenstadt. Apotheker Wolfgang Frankenberger und seine treue Helferin Anna Tanzer gehen in Rente. Was folgt, ist offen.

Von Manfred Rinke

Es braucht vor allem zwei Voraussetzungen, um seinen Job so zu erledigen, wie das Wolfgang Frankenberger als Apotheker getan hat: Enthusiasmus und das Glück, gesund zu bleiben. Das war er über 32 Jahre lang – so lange führte er die Rosen-Apotheke in der gleichnamigen Straße in der Neuburger Innenstadt. Keinen Urlaub, Sechs-Tage-Woche und alle zehn Tage Bereitschaftsdienst. Jetzt ist Schluss. Am Samstag, 17. Dezember, hat die Apotheke letztmalig geöffnet. Mit ihm geht auch seine treue Helferin Anna Tanzer in Rente, die ihm 30 Jahre zur Seite stand.

