Rote Ampel an der Zeller Kreuzung missachtet: Autofahrerin schwer verletzt

Ein junger Neuburger übersieht auf der B16 bei Bruck die rote Ampel und fährt in das Auto einer Schrobenhausenerin. Die 27-Jährige wird dabei eingeklemmt.

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Dienstagabend auf der B16 an der Zeller Kreuzung ereignet. Eine 27-jährige Autofahrerin aus Schrobenhausen und ein 24-jähriger Neuburger sind dabei verletzt worden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 30.000 Euro.

Wie die Polizei berichtet, war die Frau gegen 20.25 Uhr auf der Staatsstraße 2043 von Grünau kommend in Richtung Karlshuld unterwegs. An der Zeller Kreuzung fuhr sie bei Grünlicht in die Kreuzung ein. Der Neuburger war zur selben Zeit auf der B 16 von Ingolstadt in Richtung Neuburg unterwegs und missachtete an der Kreuzung das Rotlicht. Dabei erfasste der 24-Jährige den Wagen der 27-Jährigen.

Unfall an der Zeller Kreuzung: Frau aus Schrobenhausen kommt ins Klinikum

Durch die Wucht des Aufpralls wurde ihr Wagen auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Die 27-Jährige wurde in ihrem Auto eingeklemmt und musste von Einsatzkräften der Feuerwehr befreit werden, bevor sie mit schweren Verletzungen ins Klinikum Ingolstadt gebracht wurde. Nach Angaben der Polizei besteht keine Lebensgefahr. Der junge Mann aus Neuburg erlitt leichte Verletzungen und wurde zur Behandlung in die Klinik Neuburg gebracht. An der Unfallstelle waren die Feuerwehren aus Neuburg, Bruck und Weichering im Einsatz. (AZ)

