Neuburg

06:00 Uhr

Ruheoase im Zentrum: Was den Hans-Nebelmair-Platz in Neuburg auszeichnet

Der Hans-Nebelmair-Platz in Neuburg bietet Ruhe in zentraler Lage.

Plus Der Hans-Nebelmair-Platz liegt zentral in der Neuburger Innenstadt, spielt in der öffentlichen Wahrnehmung aber kaum eine Rolle. Dabei bringt der Bereich durchaus Vorzüge mit.

Von Andreas Zidar

Mittags in der Neuburger Innenstadt. Schülerinnen und Schüler drängen sich in der Luitpoldstraße an den Bushaltestellen. Am Schrannenplatz konkurrieren Lokalbesucher um die besten Plätze in der Sonne. Und rund um Wein-, Rosen-, Färber- und Schmidstraße erledigen Passantinnen und Passanten ihre Einkäufe. Wer in Ruhe und für sich Mittagspause machen möchte, der steuert am besten den Hans-Nebelmair-Platz an. Etwas versteckt, zwischen Luitpold- und Schmidstraße, wirkt die meist wenig frequentierte Fläche wie eine kleine Oase mitten im Zentrum Neuburgs.

Hans-Nebelmair-Platz in Neuburg wird „Königshof“ genannt

Der Platz ist in seiner jetzigen Form gut 30 Jahre alt, berichtet der städtische Pressesprecher Bernhard Mahler. Einst war der Bereich hinter dem ehemaligen Postamt nicht erschlossen. Um 1990, im Zuge der weitreichenden Veränderungen in der Neuburger Innenstadt, wurde auch dieser Bereich neu gestaltet. Die damalige Volksbank baute eine Tiefgarage, über der der öffentliche „Königshof“ entstand, wie der Bereich bis heute im Volksmund genannt wird. Zur besseren Erreichbarkeit kamen Durchgänge in Richtung Wein-, Schmid- und Rosenstraße hinzu.

