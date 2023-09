Ruhestörung in Asylunterkunft endet für einen Bewohner in der Zelle

Der Mann wehrte sich, als die Polizisten ihn zur Neuburger Dienststellen bringen wollen.

Ein Einsatz aufgrund einer Ruhestörung in der Asylunterkunft in der Monheimer Straße in Neuburg ist in der Nacht auf Freitag in Gewalt gegen die Polizei ausgeartet. Wie die Beamten berichten, wurde gegen 3.15 Uhr mitgeteilt, dass mehrere Bewohner lautstark feierten. Eine Ruhestörung endet im Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Als die Polizisten in die Unterkunft kamen, verhielt sich einer der Feiernden sehr aggressiv, weshalb ihm angedroht wurde, die Nacht in der Zelle verbringen zu müssen.

Bewohner von Neuburger Asylunterkunft aggressiv gegenüber Polizei

Der 33-Jährige ließ sich den Beamten zufolge nicht beruhigen und als sie ihn in den Streifenwagen setzen wollten, wehrte er sich und schlug um sich. Der Mann wurde zur Dienststelle in Neuburg gebracht und verbrachte die Nacht in der dortigen Zelle. Die Polizisten blieben unverletzt. Den Bewohner der Unterkunft erwartet nun eine Anzeige aufgrund des Vergehens des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte. (AZ)