Runter oder rauf? Die neue Maskenfreiheit in Neuburg polarisiert

Plus In vielen Bereichen in Neuburg ist die Maskenpflicht weggefallen. Ein Schritt, der manche freut, und manche besorgt. Wie Händler und Kunden mit der neuen Eigenverantwortung umgehen.

Von Andreas Zidar

Ist das nun dieser viel zitierte „Freedom Day“? Wer am Montag durch die Neuburger Innenstadt läuft, der spürt, dass etwas grundlegend anders ist. Die Corona-Auflagen sind größtenteils weggebrochen, was in den Gesichtern der Menschen auf den ersten Blick zu erkennen ist. Die Maske – dieses Stückchen Stoff, das uns fast zwei Jahre lang durch die Pandemie begleitet hat – muss auch in Innenräumen nicht mehr getragen werden. Ein neuer Abschnitt im Corona-Zeitalter. Doch Begeisterung darüber ist in Neuburg bei weitem nicht überall zu registrieren.

