Neuburgerinnen in Sète: Kultur, Kulinarik und ein Arzteinsatz am Mittelmeer

Drei Neuburger Stadträtinnen reisten nach Sète, um die Partnerschaft zu beleben. 2023 ist der Gegenbesuch geplant, aber das Bierfest steht auf der Kippe.

Die Städtepartnerschaft zwischen Neuburg und Sète ist wieder aufgefrischt. Die Südfranzosen besuchten das Weinfest im Juli und jetzt reiste eine Neuburger Delegation ans Mittelmeer. Das Damen-Trio Doris Stöckl, Sabine Schneider und Gabriele Kaps sowie Rüdiger Vogt vereinbarten jede Menge Kontakte für das kommende Jahr.

„La Saint Louis retrouvée – das Saint-Louis-Fest ist zurück!“ Überschwänglich begrüßte die Zeitung „Midi Libre“ die 278. Auflage des Festivals in der 50.000-Einwohner-Hafenstadt. Nach drei Jahren Pause wollten die Sèter wieder feiern, die Stimmung fiel entsprechend frenetisch aus – so wie das gigantische Feuerwerk am Leuchtturm.

Neuburger Stadträtinnen reisten nach Sète

Auch die Neuburger Stadträtinnen tauchten in diese südländische Atmosphäre ein, erlebten Kunstaktionen am Meer, klassische Musik und Discopartys auf den Straßen. Die ganze Stadt war unterwegs, spätestens beim „grande finale“ des Fischerstechens auf dem Kanal Cadre Royal. Den achtstündigen Marathon, verfolgt von tausenden Zuschauern, gewann nicht unerwartet Lokalmatador Benjamin Arnau.

Stadträtin Tina Pelizza und Jocelyne Cassany, Vorsitzende des Freundschaftsvereins Asan, sowie Ex-Fußballstar Thierry Schmid kümmerten sich um die Neuburger. Beim Boulespiel mit Würfeln (Boules Carrée) in den steilen Gassen traf man Francois Liberti, den früheren kommunistischen Oberbürgermeister von Sète. Auf die Nachricht vom Tod Michael Kettners reagierte er ähnlich bestürzt wie André Lubrano. Der ehemalige Rugby-Nationalspieler und Champion der Fischerstecher war mit dem SPD-Politiker befreundet. Beide hatten sich gegenseitig in ihren Heimatstädten besucht.

Rüdiger Vogt (li.) traf den ehemaligen kommunistischen OB Francois Liberti. Foto: Winfried Rein

Beim Macaronade-Essen der VIP’s auf dem Rathausplatz versorgte Rüdiger Vogt den Sohn des Feuerwehrkommandanten, der sich bei einem Sturz verletzt hatte und genäht werden musste. Das Stadträtinnen-Trio nahm kurz Kontakt mit Oberbürgermeister Francois Commeinhes auf. Der 72-jährige Arzt regiert ebenso wie sein Neuburger Kollege Bernhard Gmehling in seiner vierten Amtszeit. Der im Juni gewählte Abgeordnete Lopez-Ligouri der rechtsgerichteten Partei Rassemblement National löste im Wahlkreis Hérault mit Sète den Macron-Vertreter ab.

Etliche Sèter wollen zum Schlossfest nach Neuburg kommen

Die Neuburger Delegation traf auch Anais Veyrat, die Partnerschaftsreferentin im Stadtrat ist und bald nach Neuburg kommen will. Ein alter Bekannter ist Feuerwehrmann Philippe Etelbert, den der Bezirkschef der Feuerwehr soeben für 30 Dienstjahre ausgezeichnet hat.

Ein besonders guter Kontakt hat sich zu Hervé Merz, dem stellvertretenden Bürgermeister, entwickelt. Der Unternehmer erklärte den Gästen bei Bedarf französische Gepflogenheiten und lud in seinen Bungalow auf dem Berg St. Clair ein. Von dort reicht der Blick über Sète aufs Meer und über den Étang de Thau weit ins Land hinein.

Die Neuburger ließen sich in Marseillan die Herstellung von Wermutwein (Noilly Prat) erklären, besuchten den Kurort Balaruc le Bains und natürlich auch den zwölf Kilometer langen Sandstrand von Sète. Die Stadträtinnen hatten keine Probleme damit, rohe Austern und Muscheln zu schlürfen, Schnecken und Schwertfisch zu essen. Die ganze Reise sei „wunderbar“ gewesen, so das Fazit von Vize-Landrätin Sabine Schneider. Neue Kontakte könnten die 1986 geschlossene Freundschaft nur beleben, findet Kulturreferentin Gabriele Kaps. Weitere Gelegenheiten bietet das Schlossfest im Sommer 2023. Etliche Sèter wollen dann kommen. Das Bierfest am Mittelmeer dagegen steht auf der Kippe.