Sachbeschädigung am Neuburger Skaterplatz: Polizei bittet um Hinweise

Am öffentlichen Skaterplatz in Neuburg hat ein unbekannter Täter mit einem Werkzeug einen Teil der Umzäunung herausgeschnitten. Zur Eingrenzung des Tatzeitraumes und zur Ermittlung des Täters bedarf es laut Polizei Mitteilungen aus der Bevölkerung. Diese können an die Polizei Neuburg unter 08431/67110 gemeldet werden. (AZ)