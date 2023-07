Neuburg

Sackpfeiff und Trummeley: Zackenflanke steht zum Schloßfest auf der Bühne

Plus Die Gruppe Zackenflanke spielt im Neuburger Schlosshof ein Sonderkonzert zum Schloßfest. Im Sitzen hält es keiner lange aus - schließlich werden sogar die Götter beschworen.

Von Anna Hecker

Acht Musiker haben gerufen, hunderte sind gekommen. Wenn die Gruppe Zackenflanke ihren Besuch zum Schloßfest ankündigt, weiß jeder Neuburger: Jetzt muss man schnell sein. Wie begehrt die Tickets sind, zeigte sich am rappelvollen Schlosshof beim Sonderkonzert am Donnerstagabend. Wie in einen brodelnden Hexenkessel hineingeworfen fanden sich die Besucher in einem stampfenden Rhythmus des Mittelalter-Rocks, den Zackenflanke so wunderbar beherrscht.

Als Vorband stehen beim Zackenflanke-Konzert im Neuburger Schlosshof die Greenhorns auf der Bühne. Foto: Anna Hecker

Beste Stimmung herrscht schon längst im Schlosshof, bevor Zackenflanke überhaupt die Bühne betreten. Mit ihrer Vorband haben sie das große Los gezogen. Zu fünft stehen die Musiker von Greenhorns auf der Bühne, einer Neuburger Formation, die sich dem Irish Folk verschrieben hat. Die Lieder zwischen Ballade und keltischem Pop sind so beschwingt, dass niemand mehr stillhalten kann. Seit vier Jahren standen die Greenhorns nicht mehr auf der Bühne, geben sie verschmitzt zu. Doch das hätte bei dieser rundum gelungenen Performance wirklich niemand erkannt, Hut ab! Hoffentlich dauert es bis zum nächsten Auftritt in Neuburg nicht wieder vier Jahre.

