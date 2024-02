Sänger gesucht: In Neuburg hat sich ein Kammerchor neu gegründet

In Neuburg gibt es einen neuen Chor. Für das erste Konzert werden noch erfahrene Teilnehmer gesucht

Für den neu gegründeten Neuburger Kammerchor werden noch Sängerinnen und Sänger für das erste Konzertprojekt mit Mozarts Requiem gesucht. Am Dienstag, 20. Februar, beginnen die Proben des neu gegründeten Kammerchors Neuburg für das erste Konzertprojekt mit Wolfgang Amadeus Mozarts Requiem. Dieses sagenumwobene letzte große Werk Mozarts soll am Samstag, 13. Juli, in der Hofkirche Neuburg als Konzert erklingen.

Zur Aufführung kommt das Werk in der tradierten Fassung von Mozarts Schüler Franz Xaver Süßmayr. Die Proben finden im Schnitt 14-tägig dienstags um 19.30 Uhr im Pfarrsaal St. Peter statt und werden für jede Probenphase im Voraus bekannt gegeben. Der Kammerchor Neuburg ist ein Angebot der Pfarreiengemeinschaft Neuburg sowie des Dekanats Neuburg-Schrobenhausen und legt den Fokus zum einen auf anspruchsvolle Chor- und Orchesterwerke, zum anderen auf die große Fülle an geistlicher a-Capella-Musik.

Neu gegründeter Kammerchor Neuburg sucht nach Sängern

Gesucht werden hierfür chorerfahrene Sängerinnen und Sänger aus der Stadt und dem Landkreis sowie dem Dekanat Neuburg-Schrobenhausen, die Freude am Erarbeiten von anspruchsvollen Werken und einer professionellen Chorarbeit haben und in der Lage sind, den Notentext auch eigenständig vorzubereiten. Dadurch kann es in den Proben hauptsächlich um Chorklang, Stimmbildung und vor allem den musikalischen Ausdruck der Stücke gehen, wodurch sich ein leistungsstarker Chor mit musikalischem Anspruch formieren soll.

Die Leitung des Kammerchors Neuburg hat Michael Bachmann. Seine Studien der Kirchenmusik mit Schwerpunkt Chordirigieren führten ihn nach Regensburg und München, wo er prägenden Unterricht unter anderem beim ehemaligen Leiter des BR-Rundfunkchors Prof. Michael Gläser und Prof. Christoph Adt erhielt. Seit Oktober 2023 ist er als Kirchenmusiker für St. Peter und Hl. Geist tätig sowie als Dekanatskirchenmusiker für das Dekanat Neuburg-Schrobenhausen. Weitere Informationen, Termine und Kontakt unter kirchenmusik-neuburg@web.de. (AZ)

