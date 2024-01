Sanierung des Wohnblocks in Eybstraße: "Wird Zeit, dass etwas vorangeht"

Plus Der Wohnblock in der Neuburger Eybstraße, der seit zwei Jahren leer steht, soll saniert werden. Das gescheiterte Neubauprojekt könnte damit zu einem guten Ende kommen.

Der seit mittlerweile zwei Jahren leer stehende Wohnblock in der Neuburger Eybstraße soll saniert werden. Dies hat der Aufsichtsrat der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft (Gewo) Ende des vergangenen Jahres beschlossen. Inzwischen ist ein Büro mit der Vorplanung beauftragt, berichtet Gewo-Geschäftsführer Rainer Bierwagen im Gespräch mit unserer Redaktion.

Außerdem stehe man in Kontakt mit der Regierung von Oberbayern, um Fördermöglichkeiten auszuloten. Die Verantwortlichen haben das Bayerische Modernisierungsprogramm im Auge, das die Sanierung von Mietwohnungen fördert. Aktuell sind Kosten im Bereich zwischen sieben und acht Millionen Euro im Gespräch. Eine genaue Kostenschätzung soll noch erarbeitet werden, die der Gewo-Aufsichtsrat im März absegnen soll, kündigt Bierwagen an.