vor 2 Min.

Sanierung im Wasserwerk: Hier lagert künftig das Trinkwasser Neuburgs

Plus Im Wasserwerk Sehensand werden die zwei Reinwasserkammern saniert. Die Stadtwerke gewähren hierfür einen Blick in das Herz der Neuburger Wasserversorgung.

Von Andreas Zidar

In einigen Wochen wird hier das sauberste Trinkwasser Neuburgs lagern. Doch noch schaut es nicht danach aus: Kabel und Schläuche schlängeln sich über den Boden, Schuhabdrücke zeichnen sich in einer feinen Staubschicht ab. Die sogenannte Reinwasserkammer im Wasserwerk Sehensand ist aktuell eine Baustelle. Boden und Seitenwände der Kammer werden mit Edelstahlplatten ausgekleidet. Die Stadtwerke nehmen die Maßnahme zum Anlass, einen Blick in das Herz der Neuburger Wasserversorgung zu ermöglichen.

