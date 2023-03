Neuburg

vor 2 Min.

Sanierung mit oder ohne Radkonzept? Sehensander Weg wieder im Gespräch

Plus Der Sehensander Weg in Neuburg muss saniert werden. Der Stadtrat diskutiert, ob in diesem Zuge ein Radkonzept etabliert werden soll. Drei Varianten kommen auf den Tisch.

Von Anna Hecker Artikel anhören Shape

1, 2, oder 3, welche Variante darf es für den Sehensander Weg in Neuburg sein? Diese Frage stellte sich in der jüngsten Sitzung des Stadtrates, bei der es auch um die Sanierung der viel befahrenen Straße ging. Die Verbindung zwischen der B16 und der Bahnhofstraße ist dank umfangreicher Bauarbeiten in den vergangenen Jahren in keinem guten Zustand mehr, weshalb eine neue Fahrbahndecke dringend nötig wäre. Ob in diesem Rahmen gleich ein Streifen für Radfahrer installiert werden soll, galt es zu beraten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen