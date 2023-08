Sanierungsstau beim Wassernetz: Neuburg hat Nachholbedarf

Plus Seit einem Monat wird das Trinkwasser in Neuburg gechlort. Die Ursache ist weiter unklar. Das Leitungsnetz wird permanent saniert, doch es geht zu langsam.

Seit genau einem Monat wird das Trinkwasser der Stadtwerke in Neuburg wieder gechlort. Der Keim „Pseudomonas aeruginosa“ war am 7. Juli erneut festgestellt worden, seitdem wird er mit Chlor abgetötet. Und es braucht weiter Geduld: "Es gibt keine Veränderung der Lage, wir müssen weiter chloren", sagt Stadtwerke-Sprecher Jürgen Polifke auf Nachfrage.

Die erneute Keimbelastung des Trinkwassers wirft Grundsatzfragen auf. Ist das Wassernetz noch auf dem Stand der Zeit?