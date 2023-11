Sankt Peter und Heilig Geist singen künftig gemeinsam

Der neue Musikchef Michael Bachmann der Pfarreiengemeinschaft Neuburg gibt mit einem hochklassigen Konzert am Sonntag in der Hofkirche seinen Einstand.

In der Kirchenmusik der Gemeinschaft St. Peter und Heilig Geist gibt es Neuerungen. Die Kirchenchöre der Pfarreien gehen zusammen, proben und singen künftig gemeinsam. Die Leitung übernimmt der neue Musikchef Michael Bachmann.

Stadtpfarrer Herbert Kohler ist froh über jeden Kirchenchor. Deshalb nimmt er die Aktivitäten des Kirchenchors Bittenbrunn mit Leiterin Brigitte Reichstein und des großen Rohrenfelser Chors mit Brigitte Hunecker sehr erfreut zur Kenntnis. Gesang und Orgelspiel seien keine Nebensache, sondern wesentlicher Bestandteil des Gottesdienstes findet auch Bischof Bertram Meier aus Augsburg.

Der neue Kantor der Pfarreiengemeinschaft Neuburg kommt aus Mühldorf am Inn

Michael Bachmann (33), der in Regensburg und München katholische Kirchenmusik studiert hat und aus Mühldorf am Inn nach Neuburg gekommen ist, hat etliche Ideen mitgebracht. Er soll Kinder für das Singen gewinnen, eine Jugendband gründen, neben dem Kirchenchor die Formation „Leuchtfeuer“ weiterbringen und natürlich bei allen Gelegenheiten die Orgel spielen. Es soll eine sukzessive Fortentwicklung geben. „Ich fühle mich wohl in Neuburg“, sagt der Kirchenmusiker, „ich bin angekommen.“

Einen ersten Höhepunkt hat Michael Bachmann für kommenden Sonntag, 26. November, organisiert. Um 19 Uhr erklingt in der Hofkirche festliche Musik zum Christkönigstag. Dazu hat der junge Berufsmusiker seine Kontakte genutzt, ein Orchester zusammengestellt und vier namhafte Solisten verpflichtet. Im Hochamt mit Pfarrer Herbert Kohler ist die „Missa Sancti Gabrielis“ von Michael Haydn zu hören, der Eingangschor aus Bachs Kantate "Lobe den Herren" BWV 137 und Mozarts Laudate Dominum, und zwar erstmals in Neuburg. „Es wird ein musikalischer Hochgenuss“, so formuliert Pfarrer Herbert Kohler seine Einladung an alle Interessierten.

Hochkarätig besetztes Konzert am 26. November in der Hofkirche

Mit Katharina Wittmann singt eine junge Sopranistin, die regelmäßig auf Bühnen in Bayern und Österreich auftritt. Die Mezzosopranistin Judith Werner absolvierte ihr Gesangsstudium in Augsburg und hat sich dem professionellen Ensemblegesang verschrieben. Tobias Gründl (Tenor) ist promovierter Physiker und lyrischer Tenor. Er war jahrelanges Mitglied des "Landestheater Bayern", der "Opernbühne Schloss Maxlrain", der "Opernbühne Halsbach" und ist Gründungsmitglied der "erlesenen-oper.eV".

Darüber hinaus ist er als Tenor sowohl in der klassischen, als auch geistlichen Musik engagiert, aber auch im Musical und Jazz reüssiert. Der aus Friedberg stammende Bariton Matthias Lika erhielt seine erste musikalische Ausbildung bei den Augsburger Domsingknaben und war nach dem Gesangsstudium auf verschiedenen Bühnen engagiert, zuletzt bei den Operfestspielen Heidenheim in Verdis "Don Carlo". Konzertmeisterin für das Orchester ist Dr. Hildegard Surner aus Regensburg.