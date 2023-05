Neuburg

Sattelfest mit Gottes Segen: In Neuburg kann man sein Rad segnen lassen

Sie segnen am Sonntag Fahrräder und mehr: (von links) Pfarrer Herbert Kohler, Pfarrer Jürgen Bogenreuther, Pfarrer Steffen Schiller, Gemeindereferentin Anne Strahl und Vikarin Elisabeth Görnitz.

Am kommenden Sonntag können Gäste der "NeuburgMobil" Fahrräder und mehr segnen und reparieren lassen. Was sonst noch an der Mittelschule geboten ist.

Unter dem Motto "Sattelfest mit Gottes Segen" laden die katholischen und evangelischen Gemeinden Neuburgs am kommenden Sonntag, 14. Mai, zur Fahrradsegnung ein. Vom klassischen Fahrrad bis hin zum Rollator kann man alles segnen lassen. Einzige Voraussetzung für die Segnung: Die Gefährte dürfen nicht mit Sprit betrieben werden. Die Aktion ist laut dem katholischen Pfarrer Herbert Kohler schon seit gut einem Jahr in Planung und kann nun, im Rahmen von NeuburgMobil, endlich umgesetzt werden. Im Hinblick auf den Klimawandel bekräftigte er, es sei aktuell die Zeit der Nachhaltigkeit und gerade deshalb müsse man ein besonderes Augenmerk auf beispielsweise Zweiräder oder auch Tretroller legen. Aber nicht nur der ökologische, sondern auch der kirchliche Aspekt ist für den Pfarrer von großer Bedeutung. "Gerade E-Bikes benötigen die Segnung ganz besonders, da die hohen Geschwindigkeiten häufig zu Unfällen führen. Ich habe einige Bekannte, die bereits Unfälle im Zusammenhang mit E-Bikes hatten", fügt er noch hinzu. Fahrradsegnung auf der NeuburgMobil Das Angebot findet vor der Mittelschule Neuburg statt. Der Standort wurde gewählt, da das Gebäude in der Stadt Neuburg allgemein bekannt ist und dennoch etwas außerhalb liegt. Hinzu kommt, dass genügend Platz vorhanden ist und es des Weiteren ausreichend überdachte Fahrradständer zum Abstellen gibt. Die Radler kommen unter anderem in begleiteten Touren aus Neuburg, Schrobenhausen und Ingolstadt und werden zwischen 12 und 13 Uhr den Zieleinfahrtsbogen passieren. Anschließend findet die Segnung in Form einer kleinen Andacht statt. Im weiteren Verlauf wird die Veranstaltung von einer Dixi-Band begleitet, die für die musikalische Untermalung sorgt. Es wird auch eine Rollrasenfläche mit Liegestühlen für die Besucher geben. Die ankommenden Radfahrer werden mit alkoholfreiem Radler und Obst versorgt. Jeder, der mit dem Fahrrad kommt, kann dieses inspizieren und falls nötig auch reparieren lassen. Zusätzlich hat man die Möglichkeit, jegliches Fortbewegungsmittel an der sogenannten Segenstankstelle segnen zu lassen.

