Geschichte Neuburgs: Sayle-Kalender ist wieder erhältlich

Der beliebte Wandkalender über die Geschichte Neuburgs wird auch für das kommende Jahr 2023 wieder verkauft. Er ist an verschiedenen Standorten erhältlich.

Bereits in den ersten beiden Auflagen war der Wandkalender mit sehenswerten Fotomotiven aus dem Sayle-Nachlass ein echter Renner. Aufbauend auf den guten Erfahrungen hat Stadtarchivarin Monika Schierl eine dritte Auflage erarbeitet und sie kürzlich Oberbürgermeister Dr. Bernhard Gmehling vorgestellt. Der großformatige und hochwertige Kalender mit zwölf Monatsmotiven ist ab sofort zum Preis von 14 Euro erhältlich.

Fotokalender mit Bildern der Fotografen-Dynastie Sayle sind wieder erhältlich

„Es war einer der großen Glücksfälle für unser Stadtarchiv, dass es vor einigen Jahren gelungen ist, den vollständigen Fotonachlass der bekannten Fotografen-Dynastie Sayle mit rund 130.000 Aufnahmen erwerben zu können“, erklärt Oberbürgermeister Bernhard Gmehling und ergänzt: „So können wir die Neuburgerinnen und Neuburger mit regelmäßigen Ausstellungen und auch Jahr für Jahr mit einem bildstarken Kalender erfreuen.“

Fotosammlung dokumentiert über viele Jahrzehnte die Geschichte Neuburgs

Die drei Sayle-Generationen dokumentierten über viele Jahrzehnte hinweg die schicksalhafte Geschichte Neuburgs. Ihre Aufnahmen, die in ihrer hervorragenden Qualität die hohe Fotografenkunst der Familie widerspiegelt, lassen die Betrachter lebhaft in vergangene Ereignisse eintauchen.

„Den Schwerpunkt bildet diesmal das Thema Sport in all seinen Facetten“, erzählt Monika Schierl. „Von der Akrobatik am Spitalplatz über die Wurfkegelanlage im Seminargarten bis hin zu Fechtern in der Städtischen Turnhalle an der Fünfzehner Straße.“

Der sich ideal als kleines Weihnachtsgeschenk eignende Kalender ist ab sofort bei der Tourist-Info, im Stadtmuseum und Bücherturm, bei der Buchhandlung Rupprecht, in der Bücherstube und bei EDEKA El-Mustapha am Schwalbanger erhältlich. (AZ)