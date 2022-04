Neuburg

SB-Hofladen Teil 10: Kartoffel- und Eierhütte in Heinrichsheim

Plus Johannes Engel und seine Verlobte Katharina Rupp betreiben eine Kartoffel- und eine Eierhütte in Heinrichsheim. Schon früher gab es dort einen Abhof-Verkauf

Von Laura Gastl

Als Johannes Engel und Katharina Rupp vor bald zwei Jahren mit ihrer Kartoffel-Direktvermarktung in Heinrichsheim starteten, war es zunächst einmal gar nicht so leicht, eine Verkaufshütte zu bekommen. Denn es sollte ein umfunktioniertes Gartenhäuschen sein. Zu dieser Zeit hätten gerade ganz viele mit dem Verkauf von regionalen Produkten im Selbstbedienungsprinzip begonnen und besorgten sich dafür kleine Holzhütten, so Engel. „Außerdem war das mitten in der Corona-Zeit, da hatten die Leute viel Zeit für ihren Garten“, ergänzt seine Verlobte Katharina Rupp.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

