SB-Hofladen Teil 7: Boarisch Bauer aus Neuburg

Plus Eva und Andreas Müller betreiben eine Verkaufshütte zur Selbstbedienung im Sehensander Weg in Neuburg. Kartoffeln spielen darin die Hauptrolle, es gibt aber auch andere Produkte.

Der Hofladen der Familie Müller aus Neuburg hat die wohl älteste Geschichte aller SB-Häuschen und -Automaten, die wir bisher in unserer Serie vorgestellt haben. „Mein Vater hat 1998 drei kleine Hütten aufgestellt“, erzählt Eva Müller, die gemeinsam mit ihrem Mann Andreas den Hof ihrer Eltern übernommen hat. Diese Vermarktungsform der eigenen Kartoffeln, die ohne Verkaufspersonal auskommt, hätte der Vater aus Norddeutschland mitgebracht. Das war schon vor über 20 Jahren praktisch, wenn er selbst auf dem Feld war und nicht auf dem Hof sein konnte. Der landwirtschaftliche Betrieb mit Hofnamen Boarisch Bauer besteht bereits seit 1776.