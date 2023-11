Schaden von 1000 Euro: Geparktes Auto in Neuburg zerkratzt

Am Dienstagvormittag wurde das Auto einer Neuburgerin, die auf dem Parkplatz der Volkshochschule geparkt hatte, zerkratzt. Die Polizei Neuburg sucht nach Zeugen.

Auf dem Parkplatz der Volkshochschule ist am Dienstagvormittag, 21. November, ein blauer VW Golf Plus zerkratzt worden. Laut Angaben der Polizei war das Auto dort in der Zeit von 9 bis 12 Uhr geparkt. Als die Eigentümerin gegen 12 Uhr nach Hause fahren wollte, stellte sie einen Schaden an der linken Fahrzeugseite fest.

Auto in Neuburg zerkratzt

Diese wurde mit einem spitzen Gegenstand verkratzt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise hierzu nimmt die Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0 entgegen. (AZ)