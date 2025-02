Schäferhund beißt 14-jährigen Neuburger – Polizei sucht Halter

Ein Schäferhund hat am Mittwoch einen 14-jährigen Jungen aus Neuburg auf einem Feldweg südlich der Landebahn am Fliegerhorst gebissen. Laut Polizei wurde nun am Sonntagnachmittag Anzeige erstattet. Demnach war der Bub gegen 16.40 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Feldweg unterwegs und wollte dort einen Spaziergänger überholen. Der Mann war mit zwei Schäferhunden unterwegs. Als der 14-Jährige an dem Mann vorbeifuhr, rannte einer der Schäferhunde los und biss den Jugendlichen in die Wade.

Schäferhund beißt Jungen in Wade und Oberschenkel

Der Mann entschuldigte sich bei dem Jungen und übergab ihm 40 Euro für die beschädigte Hose. Als der Junge nach Hause fahren wollte, wurde er erneut von dem Schäferhund in den Oberschenkel gebissen. Er zog sich dabei eine Bisswunde am Oberschenkel zu. Der 14-Jährige fuhr anschließend nach Hause. Die Hunde waren zu diesem Zeitpunkt nicht angeleint. Der Mann war etwa 50 Jahre alt, weiße Haare, weißer Bart; bekleidet war er mit einer schwarzen Hose und einer schwarzen Kappe. Hinweise zu diesem Mann nimmt die Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0 entgegen. (AZ)