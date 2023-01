Schafe wieder eingesammelt: Feldkirchener Feuerwehr zieht Bilanz

Die Feuerwehr Feldkirchen zieht Bilanz bei der Jahresversammlung. Von Tierrettungen ging es bis zu Brandeinsätzen. Außerdem standen Neuwahlen auf dem Programm.

35 Einsätze, so lautete die Bilanz der Feldkirchener Feuerwehr. Bei der Jahresversammlung listete Kommandant Robert Reichart die ganze Bandbreite von Einsätzen auf. Dreimal wurde die Wehr zu Brandeinsätzen alarmiert, darunter ein Brand eines Einfamilienhauses in Rohrenfels und der Bürocontainerbrand auf einer Großbaustelle in Oberhausen. Die Beseitigung von Sturmschäden und das Abpumpen von Wasser aus überschwemmten Wohnungen gehörten ebenso zu den Aufgaben wie das Einfangen einiger Schafe, die den Straßenverkehr gefährdeten.

Die meisten Einsätze waren im Zusammenhang mit Verkehrsunfällen auf der B16 oder Staatstraße 2035. Elfmal wurde die Sicherheitswache im Neuburger Stadttheater gestellt. In zahlreichen Übungen wurden die Aktiven für die Einsätze vorbereitet. Dabei ging man auch neue Wege. So gab es in Zusammenarbeit mit dem BRK eine Einweisung in die Ausrüstung eines Rettungswagens. Auch die Zusammenarbeit mit der Nachbarfeuerwehr Wagenhofen wurde bei einer gemeinsamen Übung geprobt.

In seinem Rechenschaftsbericht hob der Vorsitzende Paul Pettmesser die Primiz von Feuerwehrkamerad Manuel Reichart heraus. Nach seiner Priesterweihe feierte dieser in der ersten Juliwoche mit einem Dorfabend und einem Festgottesdienst am Karlsplatz seinen neuen Lebensabschnitt. Selbstverständlich unterstützten die Feuerwehrkameraden die Feierlichkeiten.

Am zweiten Adventssonntag gab es eine Premiere: Die Feuerwehr veranstaltete zusammen mit dem Gartenbauverein einen vorweihnachtlichen Dorfabend. Dieser wurde gut besucht und sehr positiv bewertet. Eine Wiederholung im ein- oder zweijährigen Rhythmus ist vorstellbar.

Feldkirchener Feuerwehr setzt bei Vorstand auf bewährte Namen

Oberbürgermeister. Bernhardt Gmehling sprach der Feuerwehr Feldkirchen seinen Dank für die „doch beeindruckende Jahresbilanz“ aus. Er lobte die Aktiven für ihren Einsatz, der „nicht für den Einzelnen ist, für jemanden persönlich, sondern für die Mitbürger und damit für die Stadtgesellschaft und Stadtgemeinschaft“.

Bei den fälligen Neuwahlen setzten die Vereinsmitglieder überwiegend auf die bewährten Personen. Robert Reichart wurde einstimmig zum Kommandanten wiedergewählt und auch dem Vorsitzenden Paul Pettmesser wurde von allen das volle Vertrauen ausgesprochen. Zu seinem Stellvertreter wurde Tobias Kugler gewählt. Auch die übrigen Ämter wurden mit erprobten Leuten besetzt (Kassenwart: Klaus Riedelsheimer, Schriftführer: Eduard Hausfelder, Beisitzer: Michael Leitenstern und Werner Reichart, Jugendwart: Daniel Brucklacher, Gerätewart: Stefan Mayer). Nur bei der Wahl des Zweiten Kommandanten wünschten die Aktiven einen Wechsel und so rückte Johannes Neunzert in die Führungsspitze.

Kreisbrandinspektor Speth und Kreisbrandmeister Zwanzig zeichneten Rudolf Karpf und Markus Richter für 25 Jahre Feuerwehrdienst mit dem silbernen Ehrenkreuz aus. Diese Auszeichnung ist zum einen eine Anerkennung für die geleisteten Dienste und gleichzeitig für die jüngeren Kameraden ein Ansporn, in der Feuerwehr langfristig zu dienen. (AZ)