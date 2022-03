„Schaltzentrale“ in Neuburg derzeit nur dünn besetzt

Plus Corona-Ausfälle sorgen für "gähnende Leere" im Rathaus in Neuburg: Oberbürgermeister Bernhard Gmehling lässt deshalb Vorsicht walten.

Dünn besetzt ist zurzeit die „Schaltzentrale“ im Neuburger Rathaus. Der Grund für die „gähnende Leere“ um sich herum, wie sie Oberbürgermeister Bernhard Gmehling beschreibt, ist das Coronavirus.