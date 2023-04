Schaufensterscheibe in der Neuburger Luitpoldstraße eingeschlagen

Am Freitagabend gegen 21.35 Uhr hat ein bislang Unbekannter ein Schaufenster in der Neuburger Luitpoldstraße eingeschlagen. An der Fensterscheibe entstand laut Angaben der Polizei ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei Neuburg unter Telefon 08431/6711-0. (AZ)

