Scheidungskomödie sorgt im Neuburger Stadttheater für gute Unterhaltung

Plus Rosenkrieg mit Humor: Die schwarze Komödie „Und wer nimmt den Hund?“ wird im Neuburger Stadttheater auf die Bühne gebracht – und begeistert das Publikum mit bitterbösen Witzen.

„Und wer nimmt den Hund?“ ist wohl nicht die allererste Frage, die man sich als trennungswilliges Paar stellt. Doch die gleichnamige Komödie unter der Regie von Martin Woelffer gefiel dem Publikum des Neuburger Stadttheaters ausnehmend gut. Auch den Vergleich mit der erfolgreichen Filmvorlage von Martin Bauhaus mit Martina Gedeck und Ulrich Tukur brauchte das Ensemble der Komödie Winterhuder Fährhaus Hamburg nicht zu scheuen.