Schildbürger und KI: Liederkranz Neuburg belebt Faschingskonzert wieder

Plus Der Neuburger Liederkranz kehrt nach fünf Jahren mit seinem Faschingskonzert auf die Bühne zurück. Die Künstliche Intelligenz stellt darin erstaunliche Ideen für die Stadtentwicklung vor.

Da sind sie wieder! Fünf Jahre ist es her, dass der Neuburger Liederkranz in einem Faschingskonzert die Politprominenz und aktuelle Themen durch den Kakao zog. Nun ist das Ensemble zurück auf der Bühne - und hat nichts von seiner Bissigkeit verloren. Trotz kleinerer Technikpannen lässt sich das Programm sehen und gerade die musikalische Auswahl ist ein Genuss.

Bekannte Hits, Opernstücke oder Gassenhauer entfremden und mit neuem Text als Seitenhieb gegen Neuburgthemen tauschen. So gelingt es dem Liederkranz in seinem Faschingskonzert, das Publikum bestens zu unterhalten. Auf den jüngsten Auftritt musste man - dank Pandemie - einige Jahre warten. Umso neugieriger waren die Zuschauer nun.