Neuburg

vor 33 Min.

Schilder sollen den Burgwald sicherer machen

Downhillfahrer lieben Adrenalin und schießen teilweise mit ordentlich Tempo durch das steile Gelände, vor allem in Wäldern. Auch im Burgwald zwischen Neuburg und Oberhausen brettern die Sportler mit ihren speziellen Mountainbikes durch das Gehölz. Nun greift die Stadt ein.

Plus Jahrelang waren am Burgwaldberg zwischen Neuburg und Oberhausen Downhillfahrer unterwegs und gefährdeten Fußgänger. Doch nicht nur die Sicherheit ist ein Problem.

Von Laura Gastl

Gemütlich Gassi gehen mit dem Hund. Die Stille in der Natur genießen, Kraft tanken. Da eignet sich der Burgwald zwischen Oberhausen und Neuburg doch ganz wunderbar – wären da nicht die Downhillfahrer, die mit ihren speziellen Mountainbikes durchs steile Gelände brettern, über Rampen springen und gefährlich nah an Fußgängern vorbeirauschen. So manchen Schreckmoment hat es da schon gegeben.

