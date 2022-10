Neuburg

07:00 Uhr

Bernhard Pfahler wird 60: Warum dieser Geburtstag so besonders für ihn ist

Plus BRK-Organisationsleiter, Stadtrat, Verkehrsreferent: Bernhard Pfahler wird am Sonntag 60 Jahre alt. Warum er liebt, was er tut, und seinen Geburtstag beinahe nicht erlebt hätte.

Von Katrin Kretzmann Artikel anhören Shape

Normalerweise findet sich eine Krippe nur in der Weihnachtszeit in den heimischen Wohnzimmern. Doch bei Bernhard Pfahler bleibt sie 365 Tage im Jahr stehen, an der gleichen Stelle auf einer Kommode. Sie hat eine besondere Bedeutung für ihn, denn die Kulisse für die Heilige Familie ist eine Nachbildung der alten Münz in der Neuburger Altstadt – der Ort, an dem Pfahler das Licht der Welt erblickt hat. Aus dem waschechten Kindl der Ottheinrichstadt ist mittlerweile das Gesicht des BRK-Kreisverbands, ein Stadtrat und ein Mann geworden, der aus dem Ehrenamt im Landkreis nicht mehr wegzudenken ist. An diesem Sonntag wird er 60 Jahre alt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen