Schlägerei am Neuburger Schrannenplatz: Betrunkener tritt nach Polizisten

Auf dem Schrannenplatz in Neuburg haben sich fünf Betrunkene geschlägert. Zwei Männer wurden verletzt. Die Polizei muss einen in Gewahrsam nehmen.

Auf dem Schrannenplatz in Neuburg ist es in der Nacht auf Sonntag zu unschönen Szenen gekommen. Gegen 4.40 Uhr schlägerten sich fünf Männer, dabei wurden mindestens zwei leicht verletzt. Ersten Erkenntnissen der Polizei Neuburg zufolge wurden die beiden Verletzten aus Neuburg im Alter von 25 und 33 Jahren von drei Unbekannten angegriffen. Bei Eintreffen der Polizeibeamten machten sich die mutmaßlichen Täter davon.

Alle Beteiligten waren erheblich alkoholisiert, weswegen der genaue Tathergang bislang nicht abschließend ermittelt werden konnte. Die beiden Opfer erlitten nur leichte Verletzungen in Form von Prellungen.

Schlägerei auf dem Schrannenplatz: Betrunkener tritt gegen Polizeibeamten

Einer der beiden reagierte aggressiv, als er von einem Polizeibeamten vor Ort zur Sache befragt wurde. Er ging einen Zeugen zunächst verbal, dann auch körperlich an. Er musste durch die eingesetzten Beamten gefesselt werden. Im weiteren ließ er sich nicht beruhigen, weswegen er mit auf die Wache genommen wurde. Beim Einsteigen in den Streifenwagen schlug er mit seinem Fuß gegen den Kotflügel und stieß sich dort mit seinem Fuß nach hinten in Richtung der Polizeibeamten ab. Der Neuburger verbrachte den Morgen in einer Gewahrsamszelle der Polizei.

Die Beamten blieben unverletzt. Ob am Dienstfahrzeug ein Schaden entstanden ist, muss noch geklärt werden. Die Polizei Neuburg hat im Falle der Schlägerei die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung gegen mehrere Personen aufgenommen. Der 33-jährige Mann muss sich wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und einem Sachbeschädigungsdelikt verantworten. Zeugen der Schlägerei werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Neuburg unter der Tel.: 08431/6711-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)