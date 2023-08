Neuburg

Schlägerei vor Neuburger Lokal: "Ohne das Mädchen wäre ich gestorben"

Plus Fünf Männer sollen in Neuburg auf einen Mann eingeprügelt haben, der auf dem Boden lag. Die Suche nach dem Auslöser der Tat gestaltet sich vor dem Amtsgericht schwierig.

Sie sollen einen wehrlosen Mann so lange geschlagen und getreten haben, bis dieser nicht mehr aufstehen konnte. Dies ging aus der Anklageschrift hervor, die bei einer Verhandlung vor dem Neuburger Amtsgericht am Mittwoch verlesen wurde. Im März attackierten demnach fünf junge Männer einen 47-Jährigen auf dessen Nachhauseweg. Auf der Anklagebank saß nun jedoch nur ein 23-Jähriger, der die Tat zudem bestritt - obwohl er von einer Augenzeugin erkannt wurde.

Ereignet hatte sich der Vorfall Anfang März 2023 in den frühen Morgenstunden. Drei Männer waren von der Polizei geschnappt worden, nachdem eine junge Frau den Notruf wegen einer Schlägerei vor einem Neuburger Lokal in der Innenstadt gemeldet hatte. Wie die 27-Jährige vor Gericht aussagte, habe sie den Abend mit einer Freundin in dem Lokal verbracht, als plötzlich von draußen laute Geräusche deren Aufmerksamkeit erregten.

