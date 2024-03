Neuburg

07:58 Uhr

Schlagersänger Nino de Angelo und die Corvette mit Neuburg-Kennzeichen

Plus "Jenseits von Eden" macht Nino de Angelo in den 80ern berühmt. Bis heute ist der Schlagersänger aktiv. Jetzt fährt er einen Sportwagen mit Neuburger Kennzeichen. Wie das kam.

Von Barbara Wild

Manchmal sind es drei Buchstaben, die auf überraschende Weise gewisse Gemeinsamkeiten vor Augen führen. Neuburg an der Donau und der Schlagersänger Nino de Angelo haben mehr als eine Gemeinsamkeit, die der Sänger selbst an die Öffentlichkeit befördert hat. Und das hat mit seinem Sportwagen zu tun.

Nino de Angelo, 60 Jahre alt, ist in den 80er-Jahren groß geworden mit Schlagern wie "Jenseits von Eden". Er sang den Titelsong zur Kult-Serie "Rivalen der Rennbahn" und trat für Deutschland beim Grand Prix an. Nach einigen privaten Rückschlägen und diversen öffentlich diskutierten Lebenskrisen füllen Nachrichten über ihn nach wie vor die bunten Blätter. Er hat sich als Schlagersänger mit Rockerseele neu erfunden, geht auf Tour, veröffentlicht Alben und singt mit Giovanni Zarrella in dessen TV-Show im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Mittlerweile lebt er im Allgäu.

