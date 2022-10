Neuburg

vor 48 Min.

Schlammschlacht im Bachweiher: So lief das Abfischen in Neuburg

Plus 600 Kilo Karpfen und Zander wandern beim Abfischen in Neuburg in ein neues Zuhause. Der Fischereiverein Neuburg begrüßt die Renaturierung des Längenmühlbaches.

Von Winfried Rein

Insgesamt 600 Kilogramm Karpfen, Zander und Weißfische hat der Fischereiverein Neuburg am Wochenende aus dem Bachweiher bei Feldkirchen geholt. Helfer mit Anhängern, Wasserbecken und Sauerstoff transportierten die Fische zu ihrem neuen Zuhause – in Altwässern der Donau, der Kleinen Paar und im Weicheringer Weiher.

