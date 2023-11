"Schlammschlacht": So läuft die Zuckerrübenernte im Raum Neuburg

Plus „Die späte Ernte ist eine Katastrophe.“ Regen und schwere Böden erschweren den Abtransport zur Zuckerfabrik nach Rain. Die Kampagne läuft bis Ende Januar.

Jetzt ist es doch zur „Schlammschlacht“ geworden: Der nass und tief gewordene Boden erschwert die Abfuhr der Zuckerrüben in die Fabrik nach Rain am Lech. Die Lkw-Fahrer rutschen auf schmierigen Feldwegen. „In der Regenzeit ist es brutal“, berichtet Joachim von Rotenhan, „aber wir kriegen das hin.“

Dem Geschäftsstellenleiter des Maschinenrings Neuburg-Schrobenhausen bleibt auch kaum eine andere Wahl. Die Zuckerfabrik ist „gefräßig“ und muss nonstop „gefüttert“ werden. Nahezu 700 Lkw-Transporte laden ihre Frachten Tag und Nacht im Südzucker-Werk ab. Man merkt die hohe Fahrfrequenz insbesondere auf der Bundessstraße 16 mit einer Vielzahl von Rübenlastern.