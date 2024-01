"War zu befürchten": AfD-Kandidat liegt im Neuburger Partnerkreis vorne

Die Landratswahl im Saale-Orla-Kreis wird bundesweit beobachtet. Im Neuburger Partnerlandkreis geht AfD-Kandidat Uwe Thrum als Favorit in die Stichwahl.

„Es war zu befürchten.“ Axel Kalkowski hat am Sonntag die Landratswahl im thüringischen Partnerlandkreis Saale-Orla-Kreis live im MDR-Fernsehen verfolgt. AfD-Kandidat Uwe Thrum liegt mit 45,7 Prozent der Stimmen deutlich vor dem CDU-Bewerber Christian Herrgott mit 33,3 Prozent.

Die beiden gehen nun in die Stichwahl am 28. Januar. Der AfD-Mann ist Favorit und könnte der zweite Landrat der rechtspopulistischen Partei in Deutschland werden. In diesem Falle seien Spannungen im Verhältnis zum Landkreis Neuburg-Schrobenhausen nicht auszuschließen, überlegt Axel Kalkowski. Der Vorsitzende des Verschönerungsvereins ist wohl der einzige Neuburger, der seit der Besiegelung der Partnerschaft mit dem Kreis Pößneck 1990 regelmäßig Kontakt zu den Thüringern gehalten hat. Später sind die Kreise Pößneck, Schleiz und Lobenstein zum Saale-Orla-Kreis (80.000 Einwohner) zusammengefasst worden.

Landratswahl im Neuburger Partnerlandkreis Saale-Orla-Kreis

Landrat Thomas Fügmann ( CDU), der Neuburg mehrmals besucht hatte, regiert seit zwölf Jahren und konnte aus Altersgründen nicht mehr antreten. Die Wahl seines Nachfolgers findet wegen der AfD bundesweit Beachtung. In Schleiz haben am Dreikönigstag Hunderte Bürger in einer Versammlung vor einer Wahl des AfD-Bewerbers gewarnt. Sowohl Thrum wie auch Herrgott sind Abgeordnete im Landtag Thüringens. Das Bundesland wählt am 1. September einen neuen Landtag, außerdem finden Ende Mai Kommunalwahlen statt.