Schleppjagd rund um Schloss Grünau: Das war in diesem Jahr neu

Plus 45 Amazonen und Reiter folgten der Hundemeute bei der Schleppjagd durch Grünau. Das Jagdschloss dient nur noch als Kulisse.

Ottheinrich hätte seine Freude daran gehabt: 45 Reiter und Amazonen jagten am Freitag hinter der Hundemeute durch den Auwald der Donau, danach folgte ein fröhliches Halali im Gutshof. Der Schleppjagdverein Bayern lockte mit seiner Hubertusjagd einmal mehr sportliche Reitfreunde aus ganz Bayern nach Neuburg. Einige Dinge haben sich geändert.

Neuburger Aktive waren nur noch zwei dabei. Als Jagdherr fungierte Theo Kuch aus Ingolstadt. „Wir wollen alle wieder heil nach Haus kriegen“, betonte er zu Beginn. Der Wunsch wurde erfüllt. Die Schleppe verlief komplett anders als sonst, und den Auftakt verlegten die Veranstalter kurzfristig in den Innenhof von Gut Rohrenfeld. Einige Zuschauer warteten vergeblich vor Schloss Grünau. Politiker und andere Prominente kamen nicht, Luitpold von Bayern weilte im Ausland.