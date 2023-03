Schließung, Neueröffnung, Wechsel: Das tut sich in Neuburgs Gastronomieszene

Plus Die Gastronomie in Neuburg ist in Bewegung. So gab es in jüngster Zeit eine Schließung, einen Wechsel und im Mai steht eine Neueröffnung an. Ein Überblick.

Ein fliegender Wechsel, ein Neuanfang und Abschiede: In der Neuburger Gastronomieszene hat sich in den vergangenen Wochen einiges getan. Während sich bei einem traditionellen Betrieb ein Generationenwechsel anbahnte, musste an anderer Stelle eine echte Neuburger Kulteinrichtung bereits zum zweiten Mal die Pforten schließen. Und dann gibt auch noch ein neues Gesicht in der Caféwelt der Stadt.

Am Donaukai gähnt seit Januar ein Leerstand den Spaziergängern entgegen. Die Fenster des Fischerstechers sind dunkel geworden. Bereits zum zweiten Mal, nachdem der Betrieb in seiner ursprünglichen Form schließen musste. Der folgende Betreiber Anis Chaalali, der die Bar neu beleben wollte und mit Fischerstecher House Bar im Oktober 2021 einen Neustart wagte, hat sich seit Januar nun auch wieder aus dem kleinen Laden zurückgezogen. Er habe gemerkt, dass ihm der Barbetrieb neben dem Pfafflinger, den er am Schrannenplatz seit Jahren betreibt, zu viel wird. "Da stehst du bis abends im Pfafflinger und dann geht es nahtlos weiter im Fischerstecher", meint der Wirt.

Fischer Stecher House Bar in Neuburg nach gut einem Jahr geschlossen

Bereits im Oktober 2022, exakt ein Jahr nach der Eröffnung, habe er daher mit dem Vermieter gesprochen und sich darauf geeinigt, das Fischerstecher nur noch bis Ende 2022 zu öffnen. Seit Januar ist das Schild entfernt und der Laden steht leer. Ob es einen Nachfolger geben wird? "Ich habe bei einigen nachgefragt, ob sie Interesse haben, bisher hat sich aber niemand gefunden." Chaalali möchte seine Energie nun wieder komplett in den Pfafflinger stecken. Dort wartet bereits ein gutes Stück Arbeit auf den Neuburger Gastronom, denn die Sanierungen der Toiletten steht an.

Café trifft auf Shisha-Betrieb: Im Café Wortschatz gibt es mit der Change Bar eine Neuerung - doch alles bleibt in einer Familie. Foto: Katrin Kretzmann

Einiges geplant hat auch ein Gastronom nur ein paar Meter vom ehemaligen Fischerstecher entfernt. Dort, wo seit Jahren das Café Wortschatz betrieben wird, direkt neben der Bücherstube, hat sich auch so einiges getan. Denn Johannes Olbrich hat im Januar dieses Jahres von seiner Mutter Hedwig Eser das Zepter übernommen und arbeitet bereits an einem Konzept für die Zukunft der Lokalität direkt am Donauufer.

Zum Café Wortschatz kommt die Change Bar mit Shisha-Betrieb dazu

Bereits seit dem Sommer des vergangenen Jahres hat Olbrich im Außenbereich mit der "Change Bar" für Neuerung gesorgt. Dort können Shishas ausgeliehen werden, seit Januar ist dies auch im Innenbereich des Cafés im ersten Stock möglich. Im Erdgeschoss läuft das Café Wortschatz vorerst unter angestammtem Namen und mit dem klassischen Angebot von Kaffee und Kuchen weiter. Aktuell sei Olbrich noch in der Findungsphase und mischt Café und Shisha-Betrieb, der aktuell im Anschluss an das normale Café ab 19 Uhr angeboten wird.

Im Stadtteil Schwalbanger steht voraussichtlich Mitte Mai eine Neueröffnung an. So bekommt die Neuburger Gastronomie mit "Das Lorenz" in der Franz-Boecker-Straße 5 ein neues Café. Die Idee stammt von Stefanie Prüller vom gleichnamigen Autohaus in Neuburg. Sie stammt aus einer Gastronomenfamilie, die in Ingolstadt das Restaurant "Pfeffermühle", das jetzige Art Hotel Pfeffermühle, führte. Mit dem Tagescafé soll eine Lücke in dem Neuburger Stadtteil geschlossen werden. "Denn viel ist hier leider nicht geboten", sagt auch Rita Kriser-Buckl, die das Café künftig leiten wird.

Nach knapp einem Jahr ist die Fischerstecher House Bar schon wieder Geschichte. Ende 2022 war Schluss. Foto: Katrin Kretzmann

Mit "Das Lorenz" eröffnet im Neuburger Schwalbanger im Mai ein neues Café

Knapp 150 Angestellte verzeichnet das Autohaus Prüller, die Eigentümer betreiben auch die Living Neuburg Apartmenthaus, die ebenfalls in der Franz-Boecker-Straße, direkt neben dem neuen Café sind. "Und es soll mit dem Lorenz eine Möglichkeit geschaffen werden, auch mittags ein Angebot zu haben, auch für die anderen Firmen und Betriebe in der Umgebung", sagt Kriser-Buckl. Montag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr sowie Samstag von 8 bis 14 Uhr gibt es Frühstück, Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen. Auf der Karte stehen dann Gerichte wie etwa Bowls, Avocadobrote mit Lachs, verschiedene Pasta oder Flammkuchen. "Es richtet sich an die Allgemeinheit und soll vor allem auch die Jugend ansprechen."

Insgesamt 35 Plätze stehen im Innenraum des Cafés zur Verfügung, im Außenbereich auf der Terrasse kommen nochmal 40 dazu. Der Name "Das Lorenz" hat auch eine besondere, eine emotionale Bedeutung. Manfred Prüllers Vater hieß Lorenz und es ist zugleich auch der zweite Vorname des Sohns. Die Eröffnung ist für den 15. Mai angesetzt. "Bis dahin gibt es noch einiges zu tun", berichtet Kriser-Buckl. Dazu gehört auch die Suche nach geeignetem Personal, "und die läuft wirklich gut".