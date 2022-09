Neuburg

Schlösschen Hesselohe: Ein Brand wirkt als Signal zum Wiederaufbau

Plus Das Schlösschen Hesselohe glänzt wie zu Flachslandens Zeiten. „Der Freiherr war eine berühmte Persönlichkeit Neuburgs“, sagt Oberbürgermeister Bernhard Gmehling. Eine Grabplatte kommt nach Neuburg zurück.

Als „eine der herausragendsten Persönlichkeiten Neuburgs“ sieht Oberbürgermeister Bernhard Gmehling den Freiherrn Johann Baptist von Flachslanden (1739-1822). Der frühere Malteserchef in Bayern hat mit dem Schlösschen Hesselohe ein dauerhaftes Erbe hinterlassen. Zum Gedenken an den 200. Todestag des Barons hatte das Neuburger Kulturamt zur Lesung ins Schlösschen geladen. Historiker Dr. Markus Nadler erzählte Neues aus der Biographie Flachslandens und von glanzvollen Festen auf seinem Landsitz Hesselohe. Eine Delegation aus Baden-Württemberg übergab eine Grabplatte an die Eigentümerfamilie Hubbauer.

