Schloßfest 2023 in Neuburg: Hier können Besucher parken

Tausende Besucher werden für das Neuburger Schloßfest erwartet. Wer mit dem Auto kommt, sollte die Parkangebote kennen. Hier alle Möglichkeiten in der Übersicht.

Verkehrsteilnehmer müssen sich ab Freitag, 30. Juni, auf einige Behinderungen einstellen. Der Grund: Das 26. Neuburger Schloßfest wird Menschen aus nah und fern in die Stadt locken. Und wer von außerhalb kommt, braucht einen Parkplatz. Der Verkehrsverein "Freunde der Stadt Neuburg" hat deshalb wieder zusammen mit der Stadt ein Parkkonzept erarbeitet. Vorderste Bitte allerdings: wer kann, möge das Auto stehen lassen und bestenfalls zu Fuß oder mit dem Radl an das Festgelände kommen.

Autofahrer: Wer aber mit dem Auto kommen muss, der sollte wissen, dass in der Altstadt keinerlei Autoverkehr zugelassen ist. Auch die Bewohner müssen ja bekanntermaßen ihre neuzeitlichen Fahrzeuge aus der Stadt befördern. Für sie ist zudem der Parkplatz an der Lassigny-Kaserne gesperrt. Im näheren Umfeld des Festgeländes herrscht Parkverbot, deshalb sollten Besucherinnen und Besucher das kostenlose Park&Ride-Angebot auf ausgewiesenen Parkplätzen nutzen.

Insgesamt sieben Park&Ride-Flächen stehen zur Verfügung. In der Monheimer Straße bei der Firma Grünwald und an der Berufsschule, Am Volksfestplatz und bei der Firma Sonax in der Münchener Straße, und auch am Südpark und in der Augsburger Straße bei der Firma Thimm und bei der Baywa gibt es Parken mit Bustransfer.

Park & Ride Parkplätze kosten für Besucher des Neuburger Schloßfests keinen Aufpreis

Parkflächen ohne Shuttlebus stehen kostenfrei an der Schlösslwiese und beim Parkdeck am Hallenbad (kostenpflichtig) zur Verfügung. Normalen Tarif bezahlen müssen die Autofahrer auch, wenn sie in den öffentlichen Parkhäusern stehen.

Die Pendelbusse - Linien 5, 3, 2, und 1 des Stadtbusses - fahren jeweils alle 30 Minuten bis 24 Uhr, am Samstag ab 16 Uhr und am Sonntag ab 10 Uhr. Am 8. Juli wird der Service ausgeweitet, sodass die Besucherinnen und Besucher nach dem Feuerwerk über der Donau (Beginn 22.45 Uhr) noch zu ihren Fahrzeugen gebracht werden.

Fahrradfahrer: Wer mit dem Drahtesel in die Stadt kommt, kann sein Fahrrad natürlich überall abstellen. Es gibt aber eine eigene Fahrrad-Garage am Parkdeck am Hofgarten. Das gesamte Untergeschoss steht für Räder zur Verfügung. Das hat sich geändert, bisher war die Grünfläche am Wolfgang-Wilhelm-Platz dafür genutzt worden.

Behinderte: Menschen mit Handicap können eigens ausgewiesene Parkplätze an der Seminarstraße oder in der Rosenstraße nutzen.