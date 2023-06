Altstadtbewohner bekommen zum Schloßfest jetzt eigene Parkplätze

Ursprünglich sollten 300 Autos aus der Altstadt während des Schloßfestes in der Innenstadt parken. Doch die Bürgermeister finden eine schnelle und einfache Alternative.

Die neue Regelung hatte so manche Altstadtbewohner verwundert und Einzelhändler in der Innenstadt empört: In diesem Jahr sollten Altstadtbewohner während des Schloßfestes ihre Autos überall in der Stadt kostenlos zwischenparken dürfen. Entsprechende Parkscheine hätten ihnen die Möglichkeit gegeben, auch auf kostenpflichtigen Parkplätzen in der Innenstadt stehen bleiben zu dürfen, und zwar nicht nur an den Schloßfest-Wochenenden, sondern auch in den Tagen dazwischen. Die Regelung hätte alle sogenannten "Laternenparker" betroffen, also all jene, die keinen festen Parkplatz in einer Tiefgarage oder auf einem Privatgrundstück haben. Geschätzte 300 Autos dürften das sein.

Als Bürgermeister Peter Segeth von dieser Neuerung erfährt, interveniert er sofort. Als ehemaliger Geschäftsinhaber weiß er, dass die Kauflaune in Neuburg während des Schloßfestes ohnehin nachlässt. Wenn dann noch sämtliche Parkplätze in der Innenstadt von Altstadtbewohnern blockiert werden, würde man es den Einzelhändlern zusätzlich schwer machen. "Wird die Innenstadt von vorneherein zugeparkt, verdrängen wir nicht nur Kunden, sondern auch Besucher des Schloßfestes", ist er überzeugt.

Wegen Schloßfest: Seit Montag erhalten Altstadtbewohner in Neuburg einen Wiesenparkplatz am Brandl

Segeth geht deshalb mit einem Vorschlag auf das Ordnungsamt der Stadt Neuburg zu: Am Unteren Brandl unweit des Freibads bewirtschaftet sein Bürgermeister-Kollege Hans Habermeyer eine Wiese. Diese könnte als temporäre Parkfläche für die Autos der Altstadtbewohner dienen. Das Ordnungsamt nimmt die Idee auf und trägt sie an Habermeyer weiter, der sofort zusagt. Kurz muss noch das Landwirtschaftsamt mitreden, dann ist der Deal in trockenen Tüchern: Habermeyer stellt die Fläche dem Verkehrsverein kostenlos zur Verfügung ("Das ist mein persönlicher Beitrag zum Gelingen des Schloßfestes"), der Verkehrsverein flattert die Wiese ab und Segeth kann besorgten Einzelhändlern Entwarnung geben.

Seit Montag erhalten Altstadtbewohner nun einen Parkausweis für ihren exklusiven "Wiesenparkplatz" am Brandl. Bis Donnerstagmittag haben 180 Autobesitzer aus der Altstadt dieses Angebot angenommen. Bis kommenden Mittwoch, wenn die Altstadt für den finalen Aufbau der Stände autofrei sein muss, dürften mutmaßlich noch einige mehr dazukommen. Damit wird die Innenstadt nun spürbar entlastet, weil entgegen dem ursprünglichen Plan nun kein einziger Altstadtbewohner sein Auto auf einen öffentlichen Parkplatz stellen muss. Auch für jene mit einem Tiefgaragen- oder privaten Stellplatz in der Altstadt steht ein abgesperrter Parkplatz auf dem Lassigny-Areal zur Verfügung.

