Neuburg

vor 2 Min.

Schloßfest-Bierprobe: Ein historisches Bier für das große Fest

Plus Die Juliusbrauerei präsentiert zum Schloßfest ein naturtrübes Helles und Dunkles. Das Unternehmen steckt weitere zwei Millionen Euro in ein neues Sudhaus.

Von Winfried Rein Artikel anhören Shape

Naturtrüb, malzig, historisch – so beschreibt Braumeister Florian Linder das neue Schloßfestbier. Bei einer gemeinsamen Probe – natürlich im Gewande – hat es eine Festdelegation am Freitag in der Juliusbrauerei getestet.

Das Schloßfest-Bier ist sehr bekömmlich

Das Urteil: „Passt“. Einigen war die Trübung zu stark. Jürgen Schönhöfer, Kommodore und Bierkenner aus Franken, beruhigte die Vorkoster: „Das setzt sich noch.“ Das Bier sei sehr bekömmlich. Darauf stieß er mit Oberbürgermeister Bernhard Gmehling an, der Brauereichefin Gabriele Bauer dankte und feststellte, „dass Neuburg an allen Ecken und Enden auf das Schloßfest hinfiebert.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen