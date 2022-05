Schloßfest-Feeling in Neuburg: Historische Hochzeit als Vorgeschmack auf 2023

Die historische Hochzeit von Alexander Oswald und Nicole Münich am vergangenen Samstag in Neuburg war ein kleiner Vorgeschmack auf das Schloßfest im kommenden Jahr.

So mancher Neuburger dürfte sich am vergangenen Samstag gefragt haben: Ist denn schon wieder Schloßfest? Nein – es war eine historische Hochzeit mit Alexander Oswald und Nicole Münich, die in der Hofkirche von Stadtpfarrer Kohler zelebriert und musikalische bewegend von Nicola und Martin Göbel gestaltet wurde. Der Bräutigam ist seit mehr als 20 Jahren Mitglied der Neuburger Hoftänzer und hat sich seinen Traum erfüllt, in Renaissance-Gewandung zu heiraten. Die Braut ist bei der Pienzenauer Schlosswacht aktiv und so haben die zwei sich bei einem historischen Fest auf der Festung Kufstein kennengelernt.

Wie beim Schloßfest: Historische Hochzeit in Neuburg

Viele Freunde des Brautpaares konnten nach drei Jahren ihre prächtigen Gewänder wieder aus den Schränken holen und die Zeit Ottheinrichs aufleben lassen. Im wunderbaren Ambiente von Schloss Grünau durfte das Brautpaar mit der illustren Gesellschaft ein rauschendes Renaissance-Fest feiern. Gaukler, Businenbläser, Musiker, eine Tanzaufführung, Feuerspucker und ein großes Festmahl bereicherten die Hochzeit. Alle konnten endlich wieder in die Geschichte der Stadt Neuburg eintauchen – ein kleiner Vorgeschmack auf das Schloßfest im nächsten Jahr. (nr)