Schloßfest-Gewand: Der Run auf die passende Kluft "reißt nicht ab"

Plus Es sind keine drei Wochen mehr, bis endlich wieder Schloßfest in Neuburg ist. Essenziell für das Spektakel ist das passende Gewand – und wer noch keines hat, sollte schnell sein.

Von Katrin Kretzmann Artikel anhören Shape

Sie liegt in der Luft, die unbändige Vorfreude auf das Neuburger Schloßfest. Knapp drei Wochen sind es noch, bis es wieder heißt: "Ein dreifaches Jungpfalz, vivat hoch!" Nach vier Jahren Durststrecke hält das Renaissance-Spektakel endlich wieder Einzug in der Ottheinrichstadt. Zu Zehntausenden strömen die Menschen dann wieder in die Obere Altstadt – und die Neuburger tun das natürlich in entsprechender Gewandung. Denn in Jeans und T-Shirt durch Nadelöhr, Hauptwache und Oberes Tor zu spazieren, ist ein absolutes No-Go. Doch passt man nach vier Jahren Pause noch in die alte Kluft? Gefällt sie noch, oder soll es doch etwas Neues sein? Beobachtet man den Ansturm auf so manch einschlägiges Geschäft in Neuburg, dürften einige beide oder zumindest eine Frage davon mit Nein beantworten.

Für die weibliche Zunft besteht das klassische Schloßfest-Outfit aus Bluse, Mieder und Rock, die Herren tragen Leinenhemd, Pumphose und Gürtel. Hinzu kommen entsprechende Accessoires wie Fußglöckchen, Gürteltaschen, Lederbeutel, Trinkhorn oder auch den Blumenkranz als Haarschmuck. Wie gefragt all das ist, bemerkt Andrea Vollmeier vom Bekleidungsgeschäft Zier und Tand seit Monaten. "Der große Run hat schon im Januar angefangen", erzählt sie. Normalerweise beginne der große Ansturm rund acht Wochen vor dem ersten Schloßfest-Wochenende.

