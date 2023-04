Neuburg

Schloßfest-Kegelbahn vor dem Aus: Wer hat Möglichkeiten zum Unterstellen?

Plus Die Kegelbahn ist eine Institution auf dem Neuburger Schloßfest. Doch der Keglerverein sucht weiter nach einer Möglichkeit zum Unterstellen - und personeller Unterstützung.

Von Andreas Zidar

Der Keglerverein Neuburg ist nach wie vor auf der Suche nach einer Möglichkeit, um die beliebte und traditionsreiche Schloßfest-Kegelbahn einzulagern. Ein Hilferuf des Vereins Anfang des Jahres blieb erfolglos, und auch eine Anfrage an die Stadt Neuburg kann das Problem der fehlenden Unterstellmöglichkeit nicht lösen. Deswegen wenden sich der Verein und die Stadt nochmals an die Öffentlichkeit - und auch der Nachwuchsmangel macht den Beteiligten zu schaffen.

Die Kegler sind eine Institution auf dem Neuburger Schloßfest und dort von Beginn an, also seit der ersten Veranstaltung im Jahr 1976, am Rande des Karlsplatzes mit ihrer Holzkegelbahn vertreten. Doch nun, nach vielen Jahrzehnten, droht der Einrichtung das Aus. Dies liegt in erster Linie an einer fehlenden Möglichkeit, die Kegelbahn für die Jahre zwischen den Schloßfesten einzulagern. Der Verein selbst bringt nicht die finanziellen Mittel auf, um sich Flächen langfristig anzumieten. Lange Zeit konnten die Kegler ihre Bahn kostenfrei bei der Firma Eternit unterbringen, jedoch nur bis 2019. Während der vergangenen Ausgabe des Renaissance-Spektakels mussten die Beteiligten kurzfristig eine Alternative suchen und fanden diese in der Gärtnerei Euringer. Doch nach dem kommenden Schloßfest bricht auch diese Möglichkeit weg und die Kegler stehen erneut vor der Frage, wo sie ihre Kegelbahn einlagern sollen.

