Schloßfest Neuburg: Die Bauerntänzer suchen Nachwuchs

Die Vorbereitungen für das Neuburger Schloßfest im kommenden Jahr sind bereits voll im Gange. Nun startet der ausrichtende Verkehrsverein "Freunde der Stadt Neuburg" einen Aufruf an Jugendliche.

„Wie schön, nach mehr als drei Jahren Pause seit dem letzten Schloßfest wieder an die Planung des nächsten Festes 2023 zu gehen“, freut sich Friedhelm Lahn. Speziell im kulturellen Bereich laufen die Vorbereitungen derzeit intensiv an. Das ist auch der Grund für den Vorsitzenden des Verkehrsverein „Freunde der Stadt neuburg“, sich an dieser Stlele an die Bürgerinnen und Bürger zu wenden.

Denn der Verkehrsverein möchte nun einen Aufruf starten, um interessierte Jugendliche zu finden, die sich der Tanzgruppe „Bauerntänzer“ anschließen wollen. Gesucht werden junge Menschen zwischen 14 und 19 Jahren, die Zeit und Lust haben unter kompetenter Leitung leichte bis mittelschwere Tänze der Renaissance einzustudieren und auf dem Schloßfest zur Aufführung zu bringen. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, auch ein eigenes Gewand ist nicht notwendig, die Kleidung wird aus dem Fundus des Verkehrsvereins gestellt.

Die „Bauerntänzer“ sind an beiden Schloßfestwochenenden ein Teil der Kindertanzspiele, die einmal täglich im Schlosshof aufgeführt werden. Einzelne Tänzer werden zudem als Schauspieler in die Rahmenhandlung des kleinen Tanzspektakels eingebunden. Die Proben finden wöchentlich außerhalb der Schulferien statt. (AZ)

Interessierte können sich bei Bettina Ebert (bettina.neuburg@web.de) melden.

