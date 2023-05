Neuburg

Schloßfest-Tradition: Neuburger Woazenbuam rekrutieren Landsknechte

Plus Die Neuburger Woazenbuam stellen seit 1979 die Landsknechte und Marketenderinnen beim Schloßfest. Dahinter steckt logistischer Aufwand. So läuft aktuell die Rekrutierung.

Von Peter Maier

Blickt man derzeit auf die weltpolitische Gemengelage, ist das Wort "Rekrutierung" eine todernste Sache. Betrachtet man die Anwerbung von Landsknechten und Marketenderinnen zum Neuburger Schloßfest, so mischt sich doch ein heiterer Aspekt mit ein. Mitten in der Rekrutierungsphase stecken derzeit die Neuburger Woazenbuam. Der 1978 gegründete Verein stellt seit 1979 die Landsknechte und Marketenderinnen zu Neuburgs historischem Fest. Seitdem betreiben die Woazenbuam das Landsknechtslager beim Nadelöhr.

Außerhalb ihres Refugiums beteiligen sich Landsknechte und Marketenderinnen an den Reiterspielen im Marstall und ziehen durch die Altstadt. Das machen die rauen Gesellen und ihr Tross nicht ganz uneigennützig. Wenn besonders heißes und trockenes Klima herrscht, "überfallen" sie ganz gerne mal Gaststätten und Zehrstände, natürlich in Absprache mit den Betreibern. "Das setzt natürlich eine beträchtliche Logistik voraus", beschreibt Woazenbuamchef Horst Bollinger die Vorbereitung und Durchführung der beiden Schlossfestwochenenden. Die Organisation ist deshalb auch an ein eigenes Schloßfest-Komitee delegiert. An der Spitze stehen Landsknechtshauptmann Alexander Strauß und Woazenbuamkassier Thomas Hornauer. "Für beide Schloßfest-Wochenenden sind rund 150 Landsknechte und Marketenderinnen im Einsatz, obwohl wir nicht mal die Hälfte an Mitgliedern haben", berichtet Schriftführerin Alexandra Schwarz. "Weil unsere Gruppe für potenzielle Schloßfest-Mitwirkende attraktiv ist, haben wir drei Rekrutierungstage eingerichtet", berichten Alexander Strauß und Thomas Hornauer.

